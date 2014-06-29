1:1 (5:3). Коста-Рика обыграла Грецию в матче 1/8 финала ЧМ-2014 по футболу. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Коста-Рика - Греция» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Великолепная Голландия вырвала у Мексики право сыграть в четвертьфинале на последних минутах их очной игры.

Теперь «оранжевым» осталось всего ничего - узнать имя своего оппонента по 1/4. Он определится в матче Коста-Рика – Греция.

Мы проведём для вас текстовый онлайн этой встречи, в которой сойдутся две сенсации нынешнего мундиаля.

Состав сборной Коста-Рики: Навас-Диас-Гамбоа-Гонсалес-Уманья-Дуарте-Техеда-Борхес-Боланьос-Руис-Кэмпбелл.

Состав сборной Греции: Карнезис-Торосидис-Папастатопулос-Маниатис-Холебас-Манолас-Карагунис-Христодулопулос-Самарис...

...Салпингидис, Самарас.

Место дуэли греков и костариканцев - город Ресифе. Арбитр - австралиец Бенджамин Уильямс.

Поехали!

В пять защитников решили сегодня сыграть костариканцы. надо сказать, не самая типичная тактика, когда твой оппонент – Греция.

Оборонительный футбол обычно был фишкой как раз «эллинов».

Боланьос выстрелил от угла штрафной - выше рамки летит «снаряд».

Христодулопулос приложился низом с метров 20-ти... киперу Коста-Рики вступать в игру не пришлось.

Карагунис неплохо навесил с углового, но партнёры ветерана не порадовали и не замкнули его пас.

Довольно скучное зрелище наблюдают сейчас болельщики на стадионе в Ресифе и миллионы телезрителей по всему миру.

Опасный стандарт от правой границы штрафной готовится разыграть Боланьос.

Хорошую подачу исполнил Боланьос, но никто так и не удосужился её замкнуть.

Карагунис после столкновения с Дуарте держится за колено. Но, вроде, обошлось без травмы.

Карагунис размял Наваса несложным ударом из-за пределов штрафной.

Самарис удостоен предупреждения за грязную игру против Кэмпбелла. Первый горчичник в матче.

Навас отбил мяч ногой после удара Салпингидиса в упор! супермомент у эллинов!

Салпингидис, стелясь, замыкал навес партнёра слева. Повезло Коста-Рике, что Навас удачно выбрал позицию.

Дуарте предупреждён за срыв перспективной греческой атаки вблизи штрафной площади.

Карагунис мягко забрасывал мяч во вратарскую со стандарта, но Навас уверенно играет на выходе и забирает мяч.

Самарас откатил мяч под удар Самарису, и тот блестяще отправил снаряд в аут.

Первый тайм завершён! зрители на трибунах освистывают команды, отправляющиеся в раздевалку. И имеют на это полное право.

Команды вышли на второй тайм. Надеемся, в нём они перестанут катать вату и порадуют нас наконец зрелищной игрой.

Замен в перерыве не произошло.

Самарас головой замкнул передачу Холебаса со стандарта, но мяч прилетел прямо в руки Навасу.

Вторая карточка у костариканцев: Техеда предупреждён.

ГООООООЛ!!!! КОСТА-РИКА НЕЖДАННО-НЕГАДАНО ЗАБИВАЕТ!!

Боланьос отдал передачу слева в центр, там к мячу подоспел Руис и легонько катнул снаряд в дальний нижний угол!

Это и ударом-то сложно назвать! Но бильярдная точность Руиса не оставила шансов Карнезису.

Торосидис неаккуратно играет в собственной штрафной, задевая мяч рукой. Свисток судьи молчит.

Бенджамин Уильямс внезапно подбежал к скамейке запасных Коста-Рики и вынес предупреждение запасному голкиперу. Причина неясна.

Андреас Самарас уходит с поля, его меняет Митроглу.

Вот и у костариканцев замена подоспела. Ельцин Техеда устал и уходит, его меняет Хосе Куберо.

Опа! Оскар Дуарте удалён с поля!! Вторую жёлтую схлопотал защитник, срубив Холебаса!!

Костариканский «автобус» лишился одного колеса. Воспользуются ли этом эллины?

Усиляет нападение Греция! Теофанис Гекас меняет Салпингидиса! В три нападающих будут играть чемпионы Европы-2004!

Жёлтый свет зажигается и перед Брайаном Руисом. Много карточек нахватали латиноамериканцы.

Манолас фолит на Кэмпбэлле и в очередной раз вынуждает арбитра лезть в карман.

Замена в составе Коста-Рики: Кристиан Гамбоа покидает газон стадиона в Ресифе, Джонни Акоста вышел вместо него.

Кацуранис меняет Маниатиса, тот очень расстроен чем-то. То ли фактом замены, то ли текущим результатом своей команды.

Карагунис передал привет верхним ярусам стадиона, исполнив стандарт.

Автор голевого паса Боланьос отправляется на заслуженный отдых, его место займёт Рэндалл Бренес.

Хоть греки номинально и играют с тремя форвардами, на деле этого совсем не ощущается.

Навас прервал острейшую передачу справа Христодулопулоса, накрыв мяч!

Кипер сборной Коста-Рики предупреждён за затяжку времени.

ГОООООООЛ!!!! ПАПАСТОТОПУЛОС!!!! 1:1 НА ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ!!

Первый гол Сократиса за сборную своей страны, и какой важный!!!

Гекас принял мяч в штрафной и пробил, но Навас отразил его удар. Однако отразил прямо на Папастотопулоса. Тот был беспощаден!

И сразу же ещё один супермомент у европейской дружины! Митроглу ударил головой после паса из глубины!!

Навас вытащил мяч из-под перекладины ценой небольшого повреждения.

Всё, 90 минут сыграны! На табло счёт 1:1, а это значит, что нас ждёт овертайм.

Митроглу забросил мяч во вратарскую, но никто из партнёров не был готов замыкать этот пас. Навас забрал снаряд в руки.

Греки разрывают костариканскую оборону как хотят. Даже отдышаться латиноамериканцам не дают.

Очень опасный удар Холебаса от границы вратарской заблокировал защитник Джанкарло Гонсалес.

Коста-Рика сейчас даже к центру поля редко подходит, не то что к греческой штрафной.

Первый экстра-тайм подошёл к концу. Подавляющее преимущество эллинов, но Коста-Рика пока держится.

Игра возобновляется!

В первой же атаке второй пятнадцатиминутки Бреннес ворвался в штрафную и нанёс неплохой удар! Жаль, в створ не попал.

Коста-Рика даёт понять, что ещё поборется.

Гекас жёстко столкнулся с Навасом. Костариканскому киперу оказали помощь, он продолжает игру.

Греки впятером бежали в невероятную контратаку против двух защитников соперника! Но всё закончилось довольно банальным ударом.

...который без особых проблем отразил Навас.

А бил не кто иной, как Христодулопулос.

Греки почти всем составом осели на воротах соперников, лишь изредка позволяя тем убегать в контратаки.

Митроглу!!! Какой момент был у него на последних секундах!!! Но Навас просто неповторим!! Сложился и отбил выстрел в упор!!!

Ну если бы греки сейчас забили, это было бы уже что-то за гранью разумного.

Всё, овертайм is over! Нас ожидает вторая серия пенальти на этом чемпионате! Готовы пощекотать нервы?

Учитывая, какие чудеса творил в костариканской рамке Кейлор Навас во время игры, можно ожидать от него геройств и в «лотерее».

А вот Карнезис, который проводил матч довольно расслабленно, должен сейчас собраться.

Тренер сборной Греции Фернандо Сантуш повздорил с судьёй и пошёл в подтрибунные помещения смотреть серию по телевизору.

Но никому сейчас нет дела до этого удаления.

Борхес будет выполнять первый удар в этой «лотерее».

Чётко всё исполнил Борхес! Карнезис не при делах. 1:0 в пользу Коста-Рики. У греков будет бить Митроглу.

Митроглу тоже без проблем свой удар реализует! 1:1.

Брайан Руис у мяча.

Руис тоже уверенно вонзает мяч в сетку! 2:1.

Христодулопулос бьёт!! и забивает чётко в нижний угол! 2:2.

Гонсалес готовится выполнить удар.

И он забивает!! Ни одного промаха пока в серии!

Холебас у Греции выполняет удар.

Такими темпами эта серия пенальти никогда не закончится!! Холебас точен, счёт 3:3.

Кэмпбелл станет следующим испытанием для Карнезиса.

Спокойно катнул мяч низом, но Карнезис завалился на землю ещё перед ударом. А так, возможно, и отбил бы удар!

НАВАС СПРАВИЛСЯ С УДАРОМ ТЕОФАНИСА ГЕКАСА!!! ПЕРВЫЙ ПРОМАХ В СЕРИИ!!

Счёт 4:3 в пользу Коста-Рики. Сейчас всё может решиться.

ВСЁ!!! МАЙКЛ УМАНЬЯ РЕАЛИЗУЕТ РЕШАЮЩИЙ ПЕНАЛЬТИ!!! 5:3 - КОСТА-РИКА В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ!

Не самый зрелищный поначалу, но невероятный по накалу матч подарили нам Коста-Рика и Греция.

В 1/4 финала сенсационную Коста-Рику, оставившую за бортом турнира Италию, Англию и Грецию, проэкзаменует Голландия.