2:1. Нидерланды вырвали победу у Мексики с пенальти в добавленное время и вышли в 1/4

ЧМ-2014 по футболу. 29 июня в Форталезе на стадионе «Кастелан» в рамках 1/8 финала ЧМ-2014 играют сборные Голландии и Мексики.

Первый тайм прошел в неспешном темпе, обе команды большое внимание уделили обороне собственных ворот. Мексиканцы чуть острее выглядели в атаке, неплохой момент был у Дос Сантоса, который с острого угла пробил во вратаря. Но счет так и не был открыт.

0:0 в первом тайме

В самом начале второго тайма, на 48-ой минуте выдался момент у Дос Сантоса. Приняв от товарища по команде мяч на грудь, ушёл он от защитника и метров с 20 пробил из-под Блинда в дальний угол — Силлессен не успел среагировать!

1:0 - счет открывают мексиканцы

По владению мячом преимущество у голландцев — 55- 45%, а по воротам чаще бьют мексиканцы — 10-5.

Было несколько моментов у голландцев, но мастерски спасал ворота голкипер мексиканцев Гильермо Очао!

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И все-таки! На 88-ой минуте Уэсли Снайдер сравнивает счет! Роббен с углового навесил на дальнюю штангу, Хунтелар головой сделал скидку на линию штрафной, откуда Снейдер могучим ударом поразил ворота мексиканцев.

1:1 – за 2 минуты до конца основного времени

Шесть минут добавил арбитр ко второму тайму.

Пенальти в ворота мексиканцев! Маркес немного не успел за Роббеном и сбил голландца в собственной штрафной. Хунтелар с «точки» уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам!

2:1 - Нидерланды выходят в 1/4

О стартовых составах

В стартовом составе Нидерландов, как и ожидалось, вешел на поле отбывший дисквалификацию за перебор желтых карточек форвард английского «Манчестер Юнайтеда» Робин ван Перси.

О лучшем бомбардире в истории сборной Нидерландов читайте здесь!

Сборная Нидерландов: Силлессен, де Фрей, Верхаг, Блинд, Влар, Вейналдум, де Йонг, Кейт, Снейдер, Роббен, ван Перси.

Сборная Мексики: Очоа, Родригес, Сальсидо, Маркес, Эррера, Лайюн, Дос Сантос, Гуардадо, Морено, Перальта, Агилар.

Матч Нидерланды — Мексика состоялся в воскресенье 29 июня и начнется в 19:00 по белорусскому времени.