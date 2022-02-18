Конькобежец Игнат Головатюк: доволен своей формой, скоростью, немножко не хватило мне до бронзы

На дистанции в тысячу метров белорусский олимпиец показал блестящий результат и в итоговом протоколе занял высокое 6 место. От победителя Игр Томаса Крола из Нидерландов Игнат отстал всего на 71 сотую секунды.

Игнат Головатюк, участник Олимпийских игр:

Показал для себя личный разгон – 200 метров, и довольно неплохой круг на равнинных катках. Также после 600 метров я показал второй график. Доволен своей формой, скоростью, немножко подкачал второй круг. Немножко не хватило мне – 0,15 до бронзы. Этим рад. Все еще впереди, надеюсь. Есть над чем работать, так что дальше – больше.

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