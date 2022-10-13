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Конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта» стартовал в Минске. Программа мероприятия

13 октября 2022 13:37
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Новости Беларуси. В Минске начался конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Масштабное действо приурочено к 85-летию университета физической культуры.

Конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта» стартовал в Минске. Программа мероприятия-1

Конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта» стартовал в Минске. Программа мероприятия-3

За три дня участники форума обсудят состояние и тенденции развития спорта высших достижений, актуализируют знания по антидопинговым программам, поделятся опытом в подготовке резерва.

Конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта» стартовал в Минске. Программа мероприятия-6

Деловая программа конгресса включает тематическую выставку, открытые дискуссионные площадки, мастер-классы, презентации и другие активности.

Конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта» стартовал в Минске. Программа мероприятия-9

Ольга Нечай, начальник Центра координации научно-методической и инновационной деятельности БГУФК:
На выставке представлены только белорусские производители. Мы надеемся, что эта выставка будет способствовать импортозамещению в нашей стране в современной сложившейся экономической ситуации. Особенно большой идет акцент на медицину и фармакологию в спорте и нетрадиционные немедикаментозные методы восстановления в медицине.

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# Государственная политика в области спорта # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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