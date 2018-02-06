Комиссия МОК установила новых спортсменов из России, связанных с допингом

Новости России. Комиссия МОК заявила о новых российских спортсменах, которые связаны с допингом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Комиссию МОК под руководством Валери Фурнейрон, были выявлены имена спортсменов, связанных с допингом, которые раньше не были упомянуты в докладах.

По словам Фурнейрон, из заявки на ОИ-2018 были исключены 50 тренеров, 10 человек медицинского штаба делегации из России. Также были установлены имена новых спортсменов, связанных с допингом.

Накануне МОК отказал в участии в предстоящих Играх российским атлетам, которые были оправданы CAS.

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В приглашении на ОИ-2018 было отказано без объяснения причин некоторым российским атлетам – фигуристам Ксении Столбовой и Ивану Букину, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана.