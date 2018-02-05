МОК отказал оправданным CAS спортсменам из России в приглашении на ОИ-2018

По сведениям МОК, решение об отказе было принято в результате тщательного анализа комиссией. Её члены указали на наличие определённых элементов или доказательств, которые комиссия МОК Освальда не смогла рассмотреть по причине отсутствия доступа к данным. Они обращают внимание на тот факт, что решение CAS не снимает подозрений в допинге. Комиссии не была предоставлена достаточная информация, чтобы признать «чистоту» упомянутых 13 спортсменов.

Новости России. Комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Фурнейрона отказала оправданным Спортивным арбитражным судом 13 спортсменам и 2 тренерам из России в приглашении на ОИ-2018.

Ранее российским спортсменам Шипулину, Устюгову и Ану отказали в приглашении на Игры-2018 (читать далее).

Приглашение двух тренеров также не рассматривается. Комиссия ссылается на доказательства в докладах Освальда и дополнительную информацию, которой владеют члены комиссии.

Комиссия Фурнейрона пришла к следующему решению: никакие дополнительные приглашения не будут распространяться на 15 оправданных CAS россиян. Заключение было передано Комиссии спортсменов МОК, которые поддержали эту позицию.

Незадолго до международного старта в участии на ОИ-2018 отказали титулованным фигуристам из России Ксении Столбовой и Ивану Букину.