Команды Президента и Минской области на льду «Олимпик-Арены» борются за главный приз любительского турнира
Новости Беларуси. Жаркий финал на льду «Олимпик-Арены». Кто же станет обладателем главного приза турнира по хоккею среди любительских команд, 9 апреля выясняют дружины главы государства и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, по правилам соревнований чемпионом станет тот, кто выиграет дважды. В прошлую субботу, 2 апреля, победила команда Президента. Так что сегодня в случае повторения успеха может решиться исход турнира, но пока не все так однозначно. Команда Минской области сделала вывод из предыдущей игры и сегодня на площадке выглядит очень мощно. С первых минут захватили инициативу и открыли счет. Правда, им тут же ответили соперники шайбой нападающего президентской команды Михаила Грабовского.
Александр Зеленко, защитник команды Президента:
Очень серьезно на самом деле игра идет, настраивались серьезно, понимали, прошлая игра тоже была обоюдная, но немножко мы их поджали в тот раз. Но в этот раз они собрались с силами, у них появилось 2-3 новых игрока, которые реально укрепили команду. Но мы не собираемся уступать.
Хоккеист дружины Минской области: у команды Президента есть право на ошибку, у нас сегодня ее нет. Читайте здесь.
После второго периода счет 2:1 в пользу команды главы государства. Пока в игре перерыв. Похоже, интрига 15-го любительского турнира на призы Президентского спортивного клуба будет держаться до последнего. Зрители становятся свидетелями настоящей битвы, которая по накалу страстей и желанию победить не уступает профессиональным состязаниям. Это неудивительно, учитывая опыт, ранг и фамилии игроков.