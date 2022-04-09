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Хоккеист дружины Минской области: у команды Президента есть право на ошибку, у нас сегодня её нет

09 апреля 2022 11:55
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Новости Беларуси. Жаркий финал на льду «Олимпик-Арены». Кто же станет обладателем главного приза турнира по хоккею среди любительских команд, 9 апреля выясняют дружины главы государства и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, по правилам соревнований чемпионом станет тот, кто выиграет дважды. В прошлую субботу, 2 апреля, победила команда Президента. Так что сегодня в случае повторения успеха может решиться исход турнира, но пока не все так однозначно. Команда Минской области сделала вывод из предыдущей игры и сегодня на площадке выглядит очень мощно.

Хоккеист дружины Минской области: у команды Президента есть право на ошибку, у нас сегодня её нет-1

Сергей Заделенов, нападающий команды Минской области:
Команда Президента – есть право на ошибку. У нас сегодня нет права на ошибку, нам нужна обязательно победа, потому что идет игра до двух побед. Мы первую игру проиграли. Очень серьезный чемпионат, хороший. Было тяжело выйти. В последний момент решалось, войдем мы в финал или нет. 

Команды Президента и Минской области на льду «Олимпик-Арены» борются за главный приз любительского турнира (подробнее тут).  

# Хоккей Беларуси # Сергей Заделенов # Фотофакт

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