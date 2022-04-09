Хоккеист дружины Минской области: у команды Президента есть право на ошибку, у нас сегодня её нет

Новости Беларуси. Жаркий финал на льду «Олимпик-Арены». Кто же станет обладателем главного приза турнира по хоккею среди любительских команд, 9 апреля выясняют дружины главы государства и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, по правилам соревнований чемпионом станет тот, кто выиграет дважды. В прошлую субботу, 2 апреля, победила команда Президента. Так что сегодня в случае повторения успеха может решиться исход турнира, но пока не все так однозначно. Команда Минской области сделала вывод из предыдущей игры и сегодня на площадке выглядит очень мощно.