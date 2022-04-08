Новости Беларуси. «Металлург» стал вторым финалистом Национального хоккейного чемпионата. В седьмом матче полуфинальной серии был повержен «Шахтер» со счетом 5:0. Первая шайба в противостоянии была заброшена за четыре секунды до окончания первого периода.

Шайба в раздевалку явно подкосила хоккеистов из Солигорска. Во второй 20-минутке их игра совсем развалилась. «Волки» ушли в отрыв, поразив чужие ворота еще дважды всего за минуту, причем вторая заброшенная шайба в поединке пришла, откуда ее совсем не ждали.