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«Металлург» стал вторым финалистом Национального хоккейного чемпионата

08 апреля 2022 19:54
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Новости Беларуси. «Металлург» стал вторым финалистом Национального хоккейного чемпионата. В седьмом матче полуфинальной серии был повержен «Шахтер» со счетом 5:0. Первая шайба в противостоянии была заброшена за четыре секунды до окончания первого периода.

«Металлург» стал вторым финалистом Национального хоккейного чемпионата-1

Шайба в раздевалку явно подкосила хоккеистов из Солигорска. Во второй 20-минутке их игра совсем развалилась. «Волки» ушли в отрыв, поразив чужие ворота еще дважды всего за минуту, причем вторая заброшенная шайба в поединке пришла, откуда ее совсем не ждали.

«Металлург» стал вторым финалистом Национального хоккейного чемпионата-4

Третий период для жлобинцев вновь сложился удачно. Они продолжили забивать. Также им удалось удержать свои ворота на замке. Как итог – уверенная виктория и такая желанная путевка в финал, где «Металлург» уже ждет минская «Юность».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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