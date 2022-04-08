ЧБ по баскетболу. «Цмоки-Минск» победили «Викторию» в борьбе за третье место

Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по баскетболу стартовала борьба за третье место, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В пятницу, 8 апреля, «Цмоки-Минск» и «Виктория» провели первый поединок серии.

Победу со счетом 70:61 одержали спортсменки из столицы. Первая часть матча осталась за девушками из Гродно. А вот во втором и третьем периодах с большим перевесом победили уже минчанки. В заключительном отрезке встречи гости смогли вернуться в игру и сократить отставание. Но все же для итоговой виктории этого не хватило. Напомним, команды играют до трех побед. Следующий раз коллективы проведут дуэль в воскресенье, 10 апреля.