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ЧБ по баскетболу. «Цмоки-Минск» победили «Викторию» в борьбе за третье место

08 апреля 2022 19:54
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Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по баскетболу стартовала борьба за третье место, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В пятницу, 8 апреля, «Цмоки-Минск» и «Виктория» провели первый поединок серии.  

ЧБ по баскетболу. «Цмоки-Минск» победили «Викторию» в борьбе за третье место-1

Победу со счетом 70:61 одержали спортсменки из столицы. Первая часть матча осталась за девушками из Гродно. А вот во втором и третьем периодах с большим перевесом победили уже минчанки. В заключительном отрезке встречи гости смогли вернуться в игру и сократить отставание. Но все же для итоговой виктории этого не хватило. Напомним, команды играют до трех побед. Следующий раз коллективы проведут дуэль в воскресенье, 10 апреля.

# Баскетбол # Фотофакт

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