Команда Президента победила хоккеистов Гомельской области в матче любительского турнира
Новости Беларуси. Предварительный раунд XIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз поединок состоялся на площадке «Олимпик Парка».
Клюшки скрестили лидеры турнира – дружина Президента Беларуси и команда Гомельской области, которая пока закрывает сильнейший квартет в протоколе. Матч проходил при полных трибунах и уже со старта зрители смогли лицезреть ряд красивейших комбинаций и результативных взятий ворот. Собственно в таком высоком темпоритме прошла вся игра.
Итоговый счет – 12:4, и вновь команда главы государства праздновала победу. Лучшими в матче признаны Денис Курдеко и Александр Полещук.
Степан Пономарев, нападающий команды Президента Республики Беларусь:
Чем больше голов в игре, тем интереснее болельщикам. Они ведь приходят посмотреть не на счет 0:0. Правильно? А посмотреть, как мы держим шайбу, как мы бросаем.
Я не разделяю соперников – так же, как и все бывшие профессиональные хоккеисты – на слабых и сильных. Соперника слабого не бывает – надо уважать соперника.
Евгений Летов, защитник команды Гомельской области:
Четверка постоянно команд, борющихся за плей-офф, она меняет. Я еще не наигрался, поэтому мне доставляет это удовольствие.
Следующий поединок состоится через неделю – 8 февраля – в Шклове, где встретятся Могилевская и Витебская дружины, замыкающие турнирную таблицу соревнований. Плей-офф стартует 28 марта, а победитель 13-х соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба определится в середине апреля.