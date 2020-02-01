Команда Президента победила хоккеистов Гомельской области в матче любительского турнира

Новости Беларуси. Предварительный раунд XIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз поединок состоялся на площадке «Олимпик Парка».

Клюшки скрестили лидеры турнира – дружина Президента Беларуси и команда Гомельской области, которая пока закрывает сильнейший квартет в протоколе. Матч проходил при полных трибунах и уже со старта зрители смогли лицезреть ряд красивейших комбинаций и результативных взятий ворот. Собственно в таком высоком темпоритме прошла вся игра. Итоговый счет – 12:4, и вновь команда главы государства праздновала победу. Лучшими в матче признаны Денис Курдеко и Александр Полещук.

Степан Пономарев, нападающий команды Президента Республики Беларусь:

Чем больше голов в игре, тем интереснее болельщикам. Они ведь приходят посмотреть не на счет 0:0. Правильно? А посмотреть, как мы держим шайбу, как мы бросаем. Я не разделяю соперников – так же, как и все бывшие профессиональные хоккеисты – на слабых и сильных. Соперника слабого не бывает – надо уважать соперника.