Нападающий «Юности» о матче с «Неманом»: реализации, мне кажется, не хватило

Новости Беларуси. Центральный матч очередного игрового дня белорусской хоккейной Экстралиги прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидирующая в турнире «Юность» принимала ближайшего преследователя – гродненский «Неман». Гости по разу забросили в первом и втором периодах – отличились Сусло и Хилтунен. Тем не менее, хозяева льда сумели отыграться. Шайбы на счету Бокуна и Степанова. Ничья в основное время. Овертайм оказался безголевым, а в затяжной серии буллитов точнее оказались гродненцы. 3:2, победа «Немана».

Александр Пальчик, нападающий ХК «Юность-Минск»:

Реализации, мне кажется, все-таки больше не хватило. А под конец уже играли более осторожно что «Гродно», что мы. Никто не хотел рисковать, доводили до овертайма игру. У нас большинства гораздо больше было, должны были забивать. Да и вообще по моментам их, я считаю, переиграли. Второй гол – удалились, ненужное удаление.