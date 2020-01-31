Minsk Cup 2020. «Даже если проиграли, через 15 минут они уже счастливы, довольны всем, особенно собой»

Новости Беларуси. Юные футболисты из 16 команд продолжают сражаться за звание лучших в рамках зимнего международного турнира Minsk Cup 2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В эти дни отношения выясняют ребята 2005 года рождения. В Беларусь приехали спортсмены из Латвии, Литвы, России, Украины и Эстонии. Для них это отличная возможность помериться силами со сверстниками из других стран.

Николай Туркин, тренер команды «Шинник» (Россия):

У ребят всегда желание одно – получить медали, это главная цель. И оценивают они себя всегда только в положительном плане, про отрицательные моменты речь не идет. У них всегда позитив. Даже если проиграли, через 15 минут они уже счастливы, довольны всем, особенно собой.

Каждая из команд приехала в Минск за победой, поэтому на поле все серьезно. Так, например, в одном из матчей четвертьфинала российский «Метеор» и латвийский «Тукумс 2000» определили победителя только в серии пенальти. Сильнее были россияне. Причем победу одержать помог вратарь команды: он забил один из пенальти.

Максим Петров, игрок команды «Метеор» (Россия):

У нас спросили, кто хочет бить. Вратарь сказал: «Я готов». Тренер сказал: «Пожалуйста, бей». Очень рад за свою команду, хочу ей сказать спасибо, что они показали характер в этой игре. Хочу сказать спасибо вратарю, который забил второй пенальти. Настраивал нас тренер хорошей мотивационной речью, как и все тренеры.