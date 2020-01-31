Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккея

Новости Беларуси. Недавно белорусская женская сборная по индорхоккею взяла золото на чемпионате Европы, который проходил в Минске. Для центрального региона это особая честь, так как 8 из 12 – воспитанницы Смолевичской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. «Спасибо девочкам, каждая превзошла себя». Александр Екименко об успехе белорусской сборной на чемпионате Европы Победитель европейских соревнований среди школьников по борьбе Алина Куриленко тоже вышла из этой кузницы спортивных талантов.

На днях в Минске прошел чемпионат Европы по индорхоккею среди женщин. Золото досталось нашей команде. А начинался путь к нему здесь, в Смолевичах. Ведь почти все игроки нашей сборной – воспитанницы местной школы олимпийского резерва. Кристина Мицкевич в клуб «Виктория» пришла 20 лет назад еще совсем маленькой. Признает, что чемпионкой ее сделали местные тренеры.

Кристина Мицкевич, игрок сборной Беларуси по индорхоккею:

Они растят нас с маленьких деток, и дают, вкладывают в нас свое мастерство, свой опыт передают.

В клубе «Виктория» при школе олимпийского резерва сейчас занимаются 22 человека. Этот вид спорта стремительно набирает популярность. Не так грубо, как мужской хоккей, но красиво и эффектно. Условия здесь созданы прекрасные.

Дмитрий Зайцев, директор ГУ «Минский областной клуб «Виктория»:

Создана прекрасная база для тренировки хоккея на траве и индорхоккея. Вы видите прекрасный зал, на улице специализированное поле, тренажерный зал, сауна с мини-бассейном.

Все золото, что принесли стране воспитанники смолевичской школы олимпийского резерва, непросто и подсчитать. Они неизменно лучшие в атлетике, футболе и борьбе.

Школа существует с 1971 года. Отделение борьбы появилось сразу же. Почти за полвека с этого самого ковра вышли сотни чемпионов.

Коля Воронько уже вступал в борьбу с самыми сильными ребятами области. Занимается несколько лет. Пока в его копилке только бронзовые награды, однако амбиции – чемпионские.

Николай Воронько, воспитанник ГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского райисполкома»:

У нас в Смолевичах будут в феврале соревнования. Я очень серьезно настроен побеждать.

Отдых после занятий – важная часть тренировки. Недавно после капитального ремонта здесь появился восстановительный центр – сауна с бассейном. На самом высоком уровне и материальная база. Но секрет успеха не в этом.

Андрей Сорока, директор ГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского райисполкома»:

Одно из самого главного это, конечно, это и мой принцип такой, что я стараюсь в тренерский состав брать местных воспитанников, потому что они на месте, они сами через это прошли, они все это знают, понимают.

Дмитрий Любутин именно из таких местных самородков. Из нескольких сотен воспитанников вырастил и призеров, и чемпионов. Есть и свой тренерский принцип, сформированный за долгие годы.

Дмитрий Любутин, тренер ГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского райисполкома»:

Усердие, трудолюбие – от ребенка много чего зависит, от настроения, как он готов, не готов. Но, в принципе, хорошие ребята. Есть очень одаренные, есть, которых надо немного подталкивать вперед. Мы работаем над этим.

Такой подход и дает результат. Ваня Сорокин занимается всего пять месяцев. Кто знает, может, это первое интервью будущего олимпийского чемпиона.