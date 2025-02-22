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Команда Президента одержала яркую победу в матче против дружины Могилёвской области

22 февраля 2025 14:15
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Республиканская хоккейная лига завершает регулярный сезон. Команда Президента возглавила промежуточный протокол и вышла в плей-офф досрочно, хотя у дружины Дмитрия Баскова оставалась одна игра в запасе. Поединок между командой № 1 и дружиной из Могилевской области прошел 22 февраля на «Олимпик-Арене», где кипели страсти до последних секунд матча. Зрители смогли увидеть 15 ярких взятий ворот, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Президента одержала яркую победу в матче против дружины Могилёвской области-2

Игроки уходили на перерыв со счетом 4:2 в пользу хозяев. Четвертая шайба влетела в ворота Могилевской области за несколько минут до завершения первого периода. С передачи Андрея Башко и Александра Лукашенко, двойной перевес оформил Андрей Костицын.

Команда Президента одержала яркую победу в матче против дружины Могилёвской области-4

Мы болеем с мужем за красивую игру, и сегодня мы пришли поболеть за две команды, потому что мы сами могилевчане и в Минске живем около пяти лет, поэтому сегодня мы за хорошую и красивую игру.

Команда Президента одержала яркую победу в матче против дружины Могилёвской области-6

Очень, очень такая адреналиновая атмосфера, классно.

Команда Президента одержала яркую победу в матче против дружины Могилёвской области-8

Беларусь вперед!

Команда Президента одержала яркую победу в матче против дружины Могилёвской области-10

Мы вообще приехали из Витебска поддержать моего зятя, мужа моей дочери. Он играет в команде Могилева.
– Они молодцы, они сильные. 
– Нам нравится, хорошо, позитивно, всt здорово. Мы планируем приехать на плей-офф.

Команда Президента одержала яркую победу в матче против дружины Могилёвской области-12

Это такой любительский, он не хуже профессионального. Тут на самом деле очень такие баталии развиваются и очень красивые передачи. Хоккей красивый, а когда красивый хоккей, это же замечательно.

Команда Президента одержала яркую победу в матче против дружины Могилёвской области-14

Соперники команды Президента по ходу игры несколько раз сокращали отрыв в счете, и самой зрелищной оказалась последняя треть. При счете 7:3 могилевчане смогли четырежды поразить ворота Игоря Брикуна. Менее чем за две минуты до финальной сирены у гостей появился шанс перевести игру в ничью, но виктория выбрала команду Президента. Итоговый счет 8:7. Лучшими игроками матча признаны Никита Сомов и Максим Парфеевец.

# Хоккей # Александр Лукашенко

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