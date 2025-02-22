Команда Президента одержала яркую победу в матче против дружины Могилёвской области

Республиканская хоккейная лига завершает регулярный сезон. Команда Президента возглавила промежуточный протокол и вышла в плей-офф досрочно, хотя у дружины Дмитрия Баскова оставалась одна игра в запасе. Поединок между командой № 1 и дружиной из Могилевской области прошел 22 февраля на «Олимпик-Арене», где кипели страсти до последних секунд матча. Зрители смогли увидеть 15 ярких взятий ворот, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игроки уходили на перерыв со счетом 4:2 в пользу хозяев. Четвертая шайба влетела в ворота Могилевской области за несколько минут до завершения первого периода. С передачи Андрея Башко и Александра Лукашенко, двойной перевес оформил Андрей Костицын.

Мы болеем с мужем за красивую игру, и сегодня мы пришли поболеть за две команды, потому что мы сами могилевчане и в Минске живем около пяти лет, поэтому сегодня мы за хорошую и красивую игру.

Очень, очень такая адреналиновая атмосфера, классно.

Беларусь вперед!

Мы вообще приехали из Витебска поддержать моего зятя, мужа моей дочери. Он играет в команде Могилева.

– Они молодцы, они сильные.

– Нам нравится, хорошо, позитивно, всt здорово. Мы планируем приехать на плей-офф.

Это такой любительский, он не хуже профессионального. Тут на самом деле очень такие баталии развиваются и очень красивые передачи. Хоккей красивый, а когда красивый хоккей, это же замечательно.