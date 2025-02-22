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Белорусы завоевали бронзу в смешанной эстафете Кубка сильнейших по биатлону

22 февраля 2025 11:33
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Белорусские биатлонисты продолжили медальную традицию и отправили в копилку Кубка сильнейших бронзовые награды смешанной эстафеты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы завоевали бронзу в смешанной эстафете Кубка сильнейших по биатлону-2

Нашу страну в гонке представляли две команды. Фаворитом считалась «Беларусь-1». Однако фортуна была не на ее стороне. Динару Смольскую подвела стрельба. Она отправилась на штрафной круг и передала эстафету только восьмой. Анна Сола свой этап закончила почти идеально, переместив команду на третью позицию. Илья Авсеенко выбыл из борьбы за пьедестал, а Антон Смольский удержал бронзовую награду.

Белорусы завоевали бронзу в смешанной эстафете Кубка сильнейших по биатлону-4

Антон Смольский, бронзовый призер смешанной эстафетной гонки:
Эстафетная гонка – это всегда непредсказуемо, волнительно не только для спортсменов, но и для тренеров, для болельщиков. Этот результат зависит от работы четырех человек. Опять же видим, что лидеры могут ошибаться. Тем и интересен биатлон, что ты не знаешь, что тебя ждет.

Белорусы завоевали бронзу в смешанной эстафете Кубка сильнейших по биатлону-6

Анна Сола, бронзовый призер смешанной эстафетной гонки:
Всегда хочется, чтобы все было идеально, но такое бывает очень редко. В итоге есть медаль, давайте радоваться ей.

Завершится Кубок сильнейших 23 февраля масс-стартами. Женщины начинают в 11:00, мужская гонка запланирована на 12:30. На данный момент в копилке нашей команды 9 наград: по три золота, серебра и бронзы.

# Биатлон # Антон Смольский # Анна Сола

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