Команда Президента против сборной Могилёвской области – результаты первого периода

Первый этап Республиканской хоккейной лиги завершается. Команды-участницы занимают места в турнирной таблице согласно результатам регулярного чемпионата. На первую позицию досрочно вышел прошлогодний чемпион – дружина Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 февраля на «Олимпик-Арене» подопечные Дмитрия Баскова экзаменуют могилевчан. Команда из региона претендует быть в топе четырех лучших. Зрительский интерес к этому поединку также высок: последние выходные зимы на льду проводит и глава государства.

Вбрасывание выиграла команда Президента, на точке себя показал Максим Парфеевец. Со старта началась динамичная схватка. Несколько передач Александра Лукашенко стали началом красивых индивидуальных проходок бомбардиров к воротам соперника. Однако счет открыли только на пятой минуте периода.

С передачи Николая Лукашенко и Максима Парфеевца шайбу забросил нападающий Алексей Шантыка. Ворота президентской дружины оставались нераспечатанными на протяжение еще двух голов. После могилевчане смогли отыграть эти шайбы. На перерыв команды уходили со счетом 4-2, дружина главы государства лидирует. Последнюю шайбу забросили с передачи Александра Лукашенко.

Алексей Шантыка, игрок команды Президента Беларуси:

Эта игра – это подготовка к плей-офф, уже начинаем с сегодняшней игры готовится, так как с этой командой будем играть, наверное, в следующем этапе уже. Хорошая, молодая команда, с такими интересно играть. Настырные ребята, лезут на ворота, хорошая скорость.

Никита Сомов, игрок команды Могилевской области:

Очень тяжело, но стараемся, это все-таки лидер чемпионата. Стараемся, все, что можем, делаем. Я думаю, у нас неплохо получается, еще два периода впереди.