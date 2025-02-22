Предпоследний день Кубка сильнейших по биатлону – кто представляет Беларусь в смешанной эстафете?

Большой биатлон снова в «Раубичах». 22 февраля – предпоследний соревновательный день Кубка сильнейших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшего будут определять в смешанной эстафете. Болельщики уже заняли места на трибунах и предвкушают «горячую гонку».

Ангелина Шигалева, корреспондент:

Мы вновь здесь, в «Раубичах», где уже на протяжении нескольких дней проходит главное биатлонное событие зимы – Кубок сильнейших. Спортсмены готовятся к старту, они протестировали лыжи и пристреляли винтовки. К слову, погода сегодня вносит свои коррективы. На термометре -8, небольшой ветер, однако это не создает помехи для стрельбы. Тем не менее прошлые соревновательные дни нам доказали, что топовым биатлонистам ничего не мешает.