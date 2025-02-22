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Предпоследний день Кубка сильнейших по биатлону – кто представляет Беларусь в смешанной эстафете?

22 февраля 2025 08:25
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Большой биатлон снова в «Раубичах». 22 февраля – предпоследний соревновательный день Кубка сильнейших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшего будут определять в смешанной эстафете. Болельщики уже заняли места на трибунах и предвкушают «горячую гонку».

Подробности у Ангелины Шигалевой.

Предпоследний день Кубка сильнейших по биатлону – кто представляет Беларусь в смешанной эстафете?-2

Ангелина Шигалева, корреспондент:
Мы вновь здесь, в «Раубичах», где уже на протяжении нескольких дней проходит главное биатлонное событие зимы – Кубок сильнейших. Спортсмены готовятся к старту, они протестировали лыжи и пристреляли винтовки. К слову, погода сегодня вносит свои коррективы. На термометре -8, небольшой ветер, однако это не создает помехи для стрельбы. Тем не менее прошлые соревновательные дни нам доказали, что топовым биатлонистам ничего не мешает.

Предпоследний день Кубка сильнейших по биатлону – кто представляет Беларусь в смешанной эстафете?-4

Напомним, сегодня в программе у стреляющих лыжников – классическая смешанная эстафета. Нашу страну представят две команды. В состав первой вошли Динара и Антон Смольские, Анна Сола и Илья Авсеенко. Другой квартет составили Ксения и Максим Воробьи, Ирина Шаклеина и Дмитрий Лазовский.

Подробности в видео.

# Ангелина Шигалева # Биатлон

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