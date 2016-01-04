Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия XII Рождественского хоккейного турнира

Новости Беларуси. 2016-й в Беларуси начинается под знаком хоккея. В Минске сегодня стартовал XII Рождественский турнир на приз Президента Беларуси. В этом году для участия в ледовых баталиях прибыли сборные из 7 стран. Беларусь по традиции представляет команда главы государства. Особенность нынешних состязаний в том, что абсолютно все игры проходят на двух площадках «Чижовка-Арены», что, безусловно, удобно для болельщиков. В эти минуты наша ледовая дружина уже скрестила клюшки с хоккеистами из Швейцарии. Подробности этого поединка узнаем у корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ Евгения Горина. Он на прямой связи со студией.

Евгений Горин, СТВ:

Добрый вечер. Да, пожалуй, можно сказать, что сегодня на льду «Чижовка-Арены» жарко. Во-первых, потому что понедельник подарил днем сегодня сразу три ярких, красочных игры с очень необычным, неординарным счетом. Об этом позже. Во-вторых, только что гости праздника на трибунах могли видеть яркую запоминающуюся церемонию открытия XII Рождественского хоккейного турнира на призы Президента.

Уже традиционно новогодние праздники в Беларуси продолжились спортивным хоккейным стартом. 8 любительских команд со всего мира: от Скандинавских стран до такой экзотики, как Объединенные Арабские Эмираты. Но каждая из команд, независимо от опыта, нацелена на борьбу и чтобы увести главный трофей турнира. Год от года конкуренция только растет. В церемонии открытия принял участие глава государства. Сейчас у нас есть возможность узнать, о чем Александр Лукашенко говорил в своей речи.

Александр Лукашенко:

Новый спортивный год в Беларуси стартует с уникальных состязаний. В XII раз ледовые арены нашей столицы принимают участников и болельщиков Рождественского международного турнира любителей хоккея. Эти соревнования уже стали своеобразной визитной карточкой нашего государства, приобрели широкую популярность во многих странах, став неофициальным чемпионатом мира по хоккею среди любителей. За главный трофей нынешнего турнира будут бороться представители нашей страны, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Швеции. Все они не новички, уже пробовали свои силы на минском льду. В составе этих дружин именитые игроки, блиставшие на соревнованиях самого высокого уровня. И нам очень приятно вновь принимать их у себя в гостях. Главная цель таких любительских матчей — это прежде всего укрепление дружественных отношений между странами-участницами. Ведь, как известно, спорт — это лучшая форма народной дипломатии. Всех нас объединяют искренняя любовь к этому виду спорта, стремление развивать в себе лучшие качества, присущие ему: мужественность, стойкость, целеустремленность. И не зря говорят в народе: трус в хоккей не играет. Желаю всем зрителям радостных эмоций и праздничного настроения, а командам-участницам удачной, честной и результативной игры. И пусть победит сильнейший.

Евгений Горин, СТВ:

А в эти мгновения скрестили клюшки команды Беларуси и Швейцарии. Счет на текущий момент 4:1.

Днем в «Чижовка-Арене» прошли три первых матча. Первую историческую, можно сказать, шайбу на XII Рождественском турнире забросили фины в рамку немцев. Итоговый счет этого поединка 7:3 в пользу финов. Вообще, они одни из фаворитов. В прошлом году фины взяли «бронзу» турнира. Например, в составе немцев есть самый возрастной игрок, которому уже идет девятый десяток — Эдуард Бшайд. 83 года не мешают ему стоять на коньках, как не мешает пока что скромный опыт сборной Объединенных Арабских Эмиратов участвовать в турнире, получать удовольствие от игры и дарить его зрителям. Сегодня днем ледовый поединок с командой Словакии завершился с беспрецедентным счетом 14:3 не в пользу арабских хоккеистов, но посмотреть на что было. Еще один матч между командами России и Швеции также завершился удивительным счетом 8:1. Русскую дружину, обычно одну из фаворитов турнира, разгромили шведы. Да еще с таким перевесом заброшенных шайб.

Напомним, что 8 раз Кубок завоевывали белорусы, а вот россияне трижды. Вполне возможно, что XII Рождественский турнир закончится очень необычными ледовыми поединками и результатами.

Евгений Горин, СТВ:

Только что завершился первый период встречи Беларусь-Швейцария со счетом 4:1. Ведет белорусская сборная. И у нас есть возможность посмотреть, как была заброшена первая шайба ледового поединка. С подачи Александра Лукашенко забросил Павел Белый.

Традиционно Беларусь на Рождественском турнире представляет команда Президента. 8 раз хоккеисты выигрывали главный приз соревнований. И сегодня команда объединяет знаковых для национального хоккея игроков: Цыплакова, Бикбулатова, Антоненко. В разные годы они выводили Беларусь из низших дивизионов в элиты мирового хоккея.

Евгений Горин, СТВ:

Рождественский турнир это еще возможность принять участие в благотворительности. В этом году, например, команды помогают маленьким белорусам в детской деревне Истоки. Это 23 семьи, которые воспитывают 154 ребенка. И силами Федерации хоккея и Президентского спортивного клуба уже были перечислены 240 млн. рублей.

Спасибо! Это был Евгений Горин. В эти минуты на льду «Чижовка-Арены» перерыв. Через несколько секунд продолжится ледовый поединок команды Президента Беларуси с дружиной из Швейцарии. Счет на данный момент 4:1 в пользу Беларуси. Будем болеть за наших!

Итоги первого дня Рождественского турнира в нашем специальном репортаже в 22:30.