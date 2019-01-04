«Лошадь занимается йогой». Рассказываем о конно-спортивном центре под Минском

На протяжении столетий место в седле занимали исключительно мужчины. Конный спорт изменил эту привычку, и сейчас в виртуозном дуэте мы всё чаще видим представительниц прекрасного пола. Яркий тому пример – тандем Александры и Арамиса. Неразлучными девушка и лошадь стали несколько лет назад.

Александра Корецкая, член конно-спортивного центра в Узденском районе:

Работать с ним начинать было очень тяжело, Но теперь он доверяет, и всё хорошо у него. Он очень пластичный и гибкий от природы. Душевный, классный для работы. Мы с ним мы пока не выступали, а график тренировок составляется на месяц, полгода, в зависимости от того, к чему мы хотим прийти.

Начинаем с разминки – минут 15-20 мы шагаем, лошадь гимнастируем, как будто йогой занимаемся, только на лошади. Точнее – лошадь под нами занимается йогой. Потом идёт основная работа – заминка, шаговка. Лошадь после обеда выходит ещё раз шагать.

Они должны все время двигаться, они гуляют на свободе. Он может показать себя с лучшей стороны, ждем, когда раскроем его потенциал. У него от природы очень правильные аллюры. Работа задних ног очень хорошая. Он может показывать очень хорошие результаты.