«Лошадь занимается йогой». Рассказываем о конно-спортивном центре под Минском
Деревня Володьки Дещенского сельсовета объединила в себе необычное и прекрасное. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили место, где учат волшебству общения с лошадьми.
На протяжении столетий место в седле занимали исключительно мужчины. Конный спорт изменил эту привычку, и сейчас в виртуозном дуэте мы всё чаще видим представительниц прекрасного пола. Яркий тому пример – тандем Александры и Арамиса. Неразлучными девушка и лошадь стали несколько лет назад.
Гнедой скакун – как его тёзка из романа Дюма – привлёк Александру своей кротостью, изяществом и притягательной упёртостью.
Александра Корецкая, член конно-спортивного центра в Узденском районе:
Работать с ним начинать было очень тяжело, Но теперь он доверяет, и всё хорошо у него. Он очень пластичный и гибкий от природы. Душевный, классный для работы. Мы с ним мы пока не выступали, а график тренировок составляется на месяц, полгода, в зависимости от того, к чему мы хотим прийти.
Начинаем с разминки – минут 15-20 мы шагаем, лошадь гимнастируем, как будто йогой занимаемся, только на лошади. Точнее – лошадь под нами занимается йогой. Потом идёт основная работа – заминка, шаговка. Лошадь после обеда выходит ещё раз шагать.
Они должны все время двигаться, они гуляют на свободе. Он может показать себя с лучшей стороны, ждем, когда раскроем его потенциал. У него от природы очень правильные аллюры. Работа задних ног очень хорошая. Он может показывать очень хорошие результаты.
История конно-спортивного клуба началась 15 лет назад в соседнем сельсовете. Когда узнали, что в деревне Володьки на аукцион выставляют целый комплекс – долго не думали.
Ольга Голуб, директор конно-спортивного центра в Узденском районе:
Во-первых, здесь очень хорошее месторасположение. Здесь очень тихо. Местные жители приветливые, очень сильно нам помогают. Администрация нам помогает. Здесь хорошие грунты, площадки. И хозяин принял решение о покупке данных площадок, чтобы развивать непосредственно конный спорт.
Более 15 лет мы занимаемся разведением и подготовкой лошадей. С самого рождения и до буквально чемпионов. Наши лошади выигрывают лицензии на международные соревнования, призёры, и дети у нас занимаются.
Нюансов в работе с лошадьми даже больше, чем в пилотировании современных самолётов. Новичку сперва придётся изучить весь процесс, начиная с того, как правильно подойти к лошади и заканчивая направлением расчёсывания гривы.
Ольга Голуб:
Постепенно рассказываем родителям, как нужно начинать тренировку, седловку, чистку. Они приходят и учатся. Для людей, которые приходят к нам в первый раз, даём им спокойных лошадок. Те люди, которые имеют уже какой-то навык верховой езды, они уже ездят на более подготовленных лошадях.
Разные системы упражнения, разная посадка всадника. Но азы верховой езды, как правило, одинаковые: равновесие, баланс, управление лошадью, нога.
У каждого история отношений с грациозными животными начинается по-разному. Однако те, кто прошёл через все трудности, признаётся – ради своего товарища готов на всё.
Кристина Давидович, член конно-спортивного центра в Узденском районе:
Это нельзя объяснить. Это надо прочувствовать. То, что лошадь тебя чувствует, она концентрирует на тебе свое внимание, и ты понимаешь, что она относится к тебе, как к другу. Раньше не хватало силы на коне держаться ногой. Сейчас это делается гораздо легче.