Команда «МАЗ-СПОРТавто» Вязовича вновь возглавила общий зачёт на ралли «Шёлковый путь»

Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича одержал третью победу на ралли «Шелковый путь», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

19 июля состоялся 8-й кольцевой этап со стартом и финишем в монгольском городе Алтае, гонщики преодолели спецучасток длиной 340 километров. Вторым финишировал россиянин Дмитрий Сотников на «КАМАЗ-Мастер», он уступил пилотам из Беларуси три минуты. Благодаря этой виктории экипаж Сергея Вязовича вновь возглавил общий зачет. 9-й этап пройдет завтра на территории Монголии. Протяженность спецучастка составит 277 км. Финиширует ралли 22 июля.