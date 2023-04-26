Команда белоруса Егора Сидорова «Саскатун» вышла в полуфинал плей-офф Западной хоккейной лиги

Белорусский хоккеист Егор Сидоров и его команда «Саскатун» пробились в полуфинал плей-офф Западной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По ходу серии до четырех побед против команды «Ред Дир» дружина с нашим игроком в составе уступала 0:3, но смогла отыграться.