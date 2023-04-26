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Команда белоруса Егора Сидорова «Саскатун» вышла в полуфинал плей-офф Западной хоккейной лиги

26 апреля 2023 11:53
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Белорусский хоккеист Егор Сидоров и его команда «Саскатун» пробились в полуфинал плей-офф Западной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По ходу серии до четырех побед против команды «Ред Дир» дружина с нашим игроком в составе уступала 0:3, но смогла отыграться.  

Команда белоруса Егора Сидорова «Саскатун» вышла в полуфинал плей-офф Западной хоккейной лиги-1

В седьмом матче земляк отметился голевой передачей. Всего в нокаут-раунде наш хоккеист провел 14 поединков, в которых заработал 19 результативных баллов. В полуфинале коллектив Сидорова сыграет против клуба «Виннипег Айс», за который выступает белорус Владислав Шило.

# Хоккей # Егор Сидоров # Владислав Шило # Фотофакт

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