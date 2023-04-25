Гандболисты национальной команды Беларуси проводят учебно-тренировочный сбор

Новости Беларуси. На этой неделе мужская национальная команда Беларуси по гандболу проводит учебно-тренировочный сбор. В рамках кэмпа запланированы товарищеские поединки с белорусскими клубами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Под началом Юрия Шевцова тренируются 20 гандболистов. Практически все они представляют отечественные команды. Первый спарринг белорусская сборная проведет в среду, 26 апреля. В Минске главная команда страны сыграет с «Мешков Брест». В пятницу, 28 апреля, сборная наведается к местной команде в Гомель, а в субботу, 29 апреля, завершит вояж в Могилеве поединком с «Машекой».