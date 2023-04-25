Стали известны полуфинальные пары решающей стадии SEHA-лиги

Сегодня, 25 апреля, были озвучены полуфинальные пары решающей стадии SEHA-лиги этого сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

6 июня на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге первыми сыграют минский СКА и «Чеховские медведи». Отметим, за российскую команду выступает белорус Артем Кулак. Затем на площадку выйдут «Мешков Брест» и «Пермские медведи». За «Пермских медведей» играет наш Виктор Зайцев. Финал и матч за третье место пройдут 8 июня.