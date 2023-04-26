«Приезжают великие спортсмены, встречаются, общаются». Как проходит форум атлетов в Минске? Эмоции участников

Новости Беларуси. Олимпийские игры в Париже – главная цель белорусских и российских атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы они смогли достойно представить свои государства и хорошо выступить, теперь работают спортивные функционеры двух стран. Этому посвящен III Национальный форум атлетов, который принимает Минск.

Его открытый формат позволяет расширить диапазон диалоговой площадки, где выступают как профессиональные спортсмены Союзного государства, так и те, кто уже завершил карьеру. За последние три года наши страны уже выработали единый вектор в развитии спорта в целом. Тем не менее острых углов предостаточно и именно совместными усилиями можно найти рациональные и эффективные пути решения вопросов.

Анна Копаченя, заместитель председателя Белорусской федерации плавания:

В прошлом году у нас был такой достаточно насыщенный календарь. У нас состоялось два мероприятия, которые были запараллелены с международными соревнованиями. В частности, чемпионатами мира по длинной и короткой воде. И это дало, так скажем, ребятам не потерять форму и посоревноваться в условиях хорошей конкуренции с российской стороной. Мероприятия такого масштаба всегда очень интересны. Когда приезжают великие спортсмены, встречаются, общаются, делятся какими-то своими мыслями в неформальной обстановке. И в условиях нынешней ситуации, мне кажется, это такая серьезная поддержка.

Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды Беларуси по борьбе:

Это очень замечательное мероприятие. Мы всегда с надеждой ждем его. И очень здорово, что мы имеем возможность встретиться со всеми чемпионами, функционерами и спортсменами в прошлом, которые сейчас как-то себя реализовывают в жизни. Обмениваться опытом, выслушивать важные советы. Причем и со спортсменами из делегации из Российской Федерации. Конечно, это колоссальный опыт, который ничем заменить невозможно.