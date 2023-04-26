Прямой эфир

«Приезжают великие спортсмены, встречаются, общаются». Как проходит форум атлетов в Минске? Эмоции участников

26 апреля 2023 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Олимпийские игры в Париже – главная цель белорусских и российских атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы они смогли достойно представить свои государства и хорошо выступить, теперь работают спортивные функционеры двух стран. Этому посвящен III Национальный форум атлетов, который принимает Минск.  

«Приезжают великие спортсмены, встречаются, общаются». Как проходит форум атлетов в Минске? Эмоции участников-1

Его открытый формат позволяет расширить диапазон диалоговой площадки, где выступают как профессиональные спортсмены Союзного государства, так и те, кто уже завершил карьеру. За последние три года наши страны уже выработали единый вектор в развитии спорта в целом. Тем не менее острых углов предостаточно и именно совместными усилиями можно найти рациональные и эффективные пути решения вопросов.  

«Приезжают великие спортсмены, встречаются, общаются». Как проходит форум атлетов в Минске? Эмоции участников-4

Анна Копаченя, заместитель председателя Белорусской федерации плавания:  
В прошлом году у нас был такой достаточно насыщенный календарь. У нас состоялось два мероприятия, которые были запараллелены с международными соревнованиями. В частности, чемпионатами мира по длинной и короткой воде. И это дало, так скажем, ребятам не потерять форму и посоревноваться в условиях хорошей конкуренции с российской стороной. Мероприятия такого масштаба всегда очень интересны. Когда приезжают великие спортсмены, встречаются, общаются, делятся какими-то своими мыслями в неформальной обстановке. И в условиях нынешней ситуации, мне кажется, это такая серьезная поддержка.  

«Приезжают великие спортсмены, встречаются, общаются». Как проходит форум атлетов в Минске? Эмоции участников-7

Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды Беларуси по борьбе:  
Это очень замечательное мероприятие. Мы всегда с надеждой ждем его. И очень здорово, что мы имеем возможность встретиться со всеми чемпионами, функционерами и спортсменами в прошлом, которые сейчас как-то себя реализовывают в жизни. Обмениваться опытом, выслушивать важные советы. Причем и со спортсменами из делегации из Российской Федерации. Конечно, это колоссальный опыт, который ничем заменить невозможно.  

«Приезжают великие спортсмены, встречаются, общаются». Как проходит форум атлетов в Минске? Эмоции участников-10

Формат нынешней встречи интерактивный и обучающий. Состоятся мастер-классы от известных спортсменов, которые пройдут на борцовских и гимнастических коврах, гандбольной площадке, ледовом поле и, конечно же, в бассейне.  

# Белорусские спортсмены # Василиса Марзалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стали известны полуфинальные пары решающей стадии SEHA-лиги
25 апреля 2023 17:50

Стали известны полуфинальные пары решающей стадии SEHA-лиги

Гандболисты национальной команды Беларуси проводят учебно-тренировочный сбор
25 апреля 2023 17:50

Гандболисты национальной команды Беларуси проводят учебно-тренировочный сбор

Волейбол. Белоруски успешно стартовали в турнире «Финал шести» Молодежной лиги России
25 апреля 2023 17:49

Волейбол. Белоруски успешно стартовали в турнире «Финал шести» Молодежной лиги России