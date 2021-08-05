Колодинская и Кадимагомедов – в 1/2 финала. Как проходит 14-й день Токио-2020?

Новости Беларуси. 5 августа участники токийской Олимпиады разыгрывают 27 комплектов наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, у белорусов две награды – золото Ивана Литвиновича, бронза Максима Недосекова. 5 августа ждем третью: накануне в женской борьбе наша Ирина Курочкина смогла пробиться в олимпийский финал. Золото или серебро пополнит нашу медальную копилку, узнаем чуть позже.

Двукратная чемпионка мира Ванесса Колодинская в весовой категории до 53 килограммов в 1/4 финала выбила из борьбы индийскую атлетку. Теперь белоруска будет бороться за место в главном старте с представительницей Китая.

За золотой финал поспорит и наш Магомедхабиб Кадимагомедов. В весе до 74 килограммов также в 1/4-й он переиграл спортсмена из США. К сожалению, в утешительном поединке еще один белорус Али Шабанов не смог воспользоваться шансом и проиграл атлету из Сан-Марино. Также не прошел дальше 1/8-й тяжеловес Денис Хроменков.

В гребле пока без медалей. Мужская двойка-байдарка Олег Юреня и Никита Бориков в финальном заезде была только седьмой. В каноэ-одиночке на пятисотке Елена Ноздрева в финале «B» показала третье время. В байдарках-одиночках Ольга Худенко также в финале «B» была шестой. С шестым результатом финишировала и Марина Литвинчук, но в финале «С».

В легкой атлетике Карина Демидик в прыжках в высоту смогла преодолеть только рубеж 190 сантиметров и стала в итоге 19-й, а многоборец Виталий Жук в промежуточном протоколе занимает 14-ю позицию.

Начали соревновательную программу пятиборцы. После первого вида, фехтования, Илья Полозков занимает высокое второе место. Девушки выступают скромнее. Ольга Силкина – на 12-й строчке, Анастасия Прокопенко – на 16-й. Соревнования продолжатся завтра.