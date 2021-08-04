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Иван Кульбаков подписал пробный контракт с ХК «Динамо-Минск»

04 августа 2021 21:21
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Новости Беларуси. Иван Кульбаков подписал пробный контракт с хоккейным клубом «Динамо-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Иван Кульбаков подписал пробный контракт с ХК «Динамо-Минск»-1

Голкипер начинал карьеру в Гомеле, также выступал в юношеской и юниорской сборных Беларуси. А в 2018 году дебютировал в национальной команде. В сезоне 20/21 он защищал цвета клуба КХЛ «Сочи». В составе южан он провел 12 матчей. Процент отраженных бросков – 90,5.

# Хоккей Беларуси # Иван Кульбаков # Фотофакт

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