Иван Кульбаков подписал пробный контракт с ХК «Динамо-Минск»

Голкипер начинал карьеру в Гомеле, также выступал в юношеской и юниорской сборных Беларуси. А в 2018 году дебютировал в национальной команде. В сезоне 20/21 он защищал цвета клуба КХЛ «Сочи». В составе южан он провел 12 матчей. Процент отраженных бросков – 90,5.