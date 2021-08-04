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Лидерство на Олимпиаде в Токио по-прежнему удерживают китайцы. Беларусь – на 53 месте

04 августа 2021 19:58
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Новости Беларуси. Очередной день соревнований в Токио позади. Значит, самое время подвести промежуточный медальный зачет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидерство на Олимпиаде в Токио по-прежнему удерживают китайцы. Беларусь – на 53 месте-1

Лидерство по-прежнему удерживают китайцы. Однако 4 августа представители Поднебесной остались без золота. Впрочем, их отрыв настолько велик, что позволяет практически не волноваться за общую победу. Белорусы располагаются на 53 месте.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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