Лидерство на Олимпиаде в Токио по-прежнему удерживают китайцы. Беларусь – на 53 месте

Новости Беларуси. Очередной день соревнований в Токио позади. Значит, самое время подвести промежуточный медальный зачет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидерство по-прежнему удерживают китайцы. Однако 4 августа представители Поднебесной остались без золота. Впрочем, их отрыв настолько велик, что позволяет практически не волноваться за общую победу. Белорусы располагаются на 53 месте.