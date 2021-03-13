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Гандбол. После победы над латышами белорусы обошли норвежцев в квалификации на Евро-2022

13 марта 2021 19:52
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу уверенно победила команду Латвии в отборочном матче чемпионата Европы и практически гарантировала себе место на континентальном форуме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. После победы над латышами белорусы обошли норвежцев в квалификации на Евро-2022-1

Гандбол. После победы над латышами белорусы обошли норвежцев в квалификации на Евро-2022-3

Дружина Юрия Шевцова, несмотря на то, что играла на выезде, сходу захватила инициативу и с каждой минутой наращивала отрыв. К первому перерыву мы вели плюс 5, а к финальной сирене преимущество составило 12 мячей – 39:27. У нас самым полезным на площадке был Никита Вайлупов, который отличился 14 раз.

Гандбол. После победы над латышами белорусы обошли норвежцев в квалификации на Евро-2022-6

Гандбол. После победы над латышами белорусы обошли норвежцев в квалификации на Евро-2022-8

Эта победа позволила белорусской сборной обойти норвежцев и выйти на первое место в группе. Теперь в активе дружины 6 баллов. А учитывая, что напрямую на Евро выходят по две команды из пульки, а также 4 команды, которые финишируют третьими, за путевку на Евро фактически можно не волноваться.

Гандбол. После победы над латышами белорусы обошли норвежцев в квалификации на Евро-2022-11

Финальная стадия континентального форума пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.

# Гандбол # Юрий Шевцов # Никита Вайлупов # Фотофакт

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