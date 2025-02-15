Команда Президента против Минской области – первый тур Республиканской хоккейной лиги движется к завершению

Любительский хоккей вновь собрал зрителей на «Олимпик Арене». Групповой этап Республиканской хоккейной лиги движется к завершению. Почти все участники сыграли по 5 поединков из 6, после чего четыре лучшие команды отправятся завоевывать главный трофей сезона. Это случится уже в марте. Дружина Президента возглавляет турнирную таблицу и 15 февраля встречается со своим главным соперником – Минской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У команд по четыре победы в четырех играх.

На трибунах атмосфера, как всегда, спортивная и праздничная. Болельщики дарят настроение и себе, и игрокам. Уникальный хоккейный турнир, не имеющий аналогов в мире, собирает полный зал зрителей со всей Беларуси, также и гостей нашей страны. Действительно, здесь есть на что посмотреть. В субботнем противостоянии лидеров стремительная игра началась с первых секунд. Стартовое вбрасывание выиграла команда главы государства, а первая шайба прилетела в ворота только на 13-й минуте игры. С передачи Николая Лукашенко и Артема Каркоцкого шайбу забросил Алексей Ефименко. Участники ледовых баталий – это в первую очередь любители, ну и те, кто давно завершил профессиональную карьеру, однако сегодня хоккей диктует свои правила, и сейчас им постоянно приходится держать себя в хорошей форме. На перерыв команды уходили при счете 0:1 в пользу хозяев.