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Команда Президента возглавила турнирную таблицу Республиканской хоккейной лиги

15 февраля 2025 13:24
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Эта суббота выдалась поистине спортивной. Республиканская хоккейная лига – поединки этого турнира завоевывают все большую популярность, а столичная «Олимпик Арена», где проводит свои домашние матчи команда Президента, заполнена до отказа.

Команда Президента возглавила турнирную таблицу Республиканской хоккейной лиги-2

На первое место турнирной таблицы с перевесом в два балла вышла команда главы государства, после того как в очень интригующем матче переиграла своего ближайшего преследователя – Минскую область. Поединок выдался захватывающим. Команды смогли порадовать зрителей не изобилием шайб, а красивой защитой ворот и атаками. Под занавес второй пятиминутки счет встречи был равным – 2:2. Накал страстей нарастал до самого финала. Алексей Ефименко смог изменить ход игры под конец поединка, шайба влетела в рамку Максима Щепко за три минуты до завершения игры. Итог – 3:2. Дружина главы государства становится единоличным лидером турнира. Лучшими игроками признаны голкипер гостей Максим Щепко и нападающий Алексей Ефименко. Зрители были довольны столь эффектным и заряжающим противостоянием.

Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Всегда волнительно, всегда потрясающие эмоции. Хочется сказать и пожелать нашим белорусам, чтобы они выходные проводили энергично, со своей семьей, в кругу родных и близких, наслаждаясь спортом и активным образом жизни.

Команда Президента возглавила турнирную таблицу Республиканской хоккейной лиги-6

Сергей Иванов, старший тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:
Спорт у нас популярен, он у нас развивается. Благодаря нашему Президенту все доступно, строятся дворцы. Приходя сюда, мы заряжаемся тем, что мы видим, как играют команды. Этот азарт, этот пыл, все здорово.

Команда Президента возглавила турнирную таблицу Республиканской хоккейной лиги-8

Это в первую очередь спорт моей страны. Я очень горжусь тем, что у нас на таком уровне хоккей в Беларуси.

Команда Президента возглавила турнирную таблицу Республиканской хоккейной лиги-10

Я болею за Президента!

Команда Президента возглавила турнирную таблицу Республиканской хоккейной лиги-12

Конечно, удовольствие! Посмотреть, отдохнуть.

22 февраля команда Президента в заключительной игре первого раунда примет могилевчан. Начало в 12.00.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Анастасия Мирончик-Иванова

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