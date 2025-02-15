Команда Президента возглавила турнирную таблицу Республиканской хоккейной лиги

Эта суббота выдалась поистине спортивной. Республиканская хоккейная лига – поединки этого турнира завоевывают все большую популярность, а столичная «Олимпик Арена», где проводит свои домашние матчи команда Президента, заполнена до отказа.

На первое место турнирной таблицы с перевесом в два балла вышла команда главы государства, после того как в очень интригующем матче переиграла своего ближайшего преследователя – Минскую область. Поединок выдался захватывающим. Команды смогли порадовать зрителей не изобилием шайб, а красивой защитой ворот и атаками. Под занавес второй пятиминутки счет встречи был равным – 2:2. Накал страстей нарастал до самого финала. Алексей Ефименко смог изменить ход игры под конец поединка, шайба влетела в рамку Максима Щепко за три минуты до завершения игры. Итог – 3:2. Дружина главы государства становится единоличным лидером турнира. Лучшими игроками признаны голкипер гостей Максим Щепко и нападающий Алексей Ефименко. Зрители были довольны столь эффектным и заряжающим противостоянием.

Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Всегда волнительно, всегда потрясающие эмоции. Хочется сказать и пожелать нашим белорусам, чтобы они выходные проводили энергично, со своей семьей, в кругу родных и близких, наслаждаясь спортом и активным образом жизни.

Сергей Иванов, старший тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:

Спорт у нас популярен, он у нас развивается. Благодаря нашему Президенту все доступно, строятся дворцы. Приходя сюда, мы заряжаемся тем, что мы видим, как играют команды. Этот азарт, этот пыл, все здорово.

Это в первую очередь спорт моей страны. Я очень горжусь тем, что у нас на таком уровне хоккей в Беларуси.

Я болею за Президента!