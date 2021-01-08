Прямой эфир

КХЛ. Минское «Динамо» в гостях обыграло «Динамо-Рига»

08 января 2021 19:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Третья победа подряд и первая за месяц виктория в основное время. Хоккейное минское «Динамо» 7 января в гостевом дерби разгромило рижских одноклубников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» в гостях обыграло «Динамо-Рига»-1

Расшатывать худшую команду КХЛ «зубры» начали сразу же, положив первую в матче шайбу уже на 37-й секунде – отметился Фальковский. До конца стартовой трети минчане забросили еще дважды: свои фамилии на табло записали Соловьев и Принс. Между этими взятиями ворот «зубры» пропустили в меньшинстве, но эта оплошность на минчан не повлияла. Во втором периоде «бело-синие» добавили еще две шайбы – сперва отличился новичок клуба Варфоломеев, а затем Принс оформил дубль. Третий период превратился в формальность: обе команды поразили чужие ворота по разу и на этом разошлись. Последний гол за гостей на счету Еременко, в итоге 6:2 в пользу «Динамо-Минск».

КХЛ. Минское «Динамо» в гостях обыграло «Динамо-Рига»-4

Следующий матч «зубры» проведут 9 января в гостях у московских одноклубников.

# Хоккей Беларуси # Степан Фальковский # Илья Соловьев # Шейн Принс # Павел Варфоломеев # Владислав Ерёменко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
5-й этап «Дакар»: Вишневский пятый, Вязович снимается с ралли из-за поломок
08 января 2021 19:09

5-й этап «Дакар»: Вишневский пятый, Вязович снимается с ралли из-за поломок

Соболенко вышла в третий круг турнира в Абу-Даби, а Герасимов неожиданно завершил выступление в Анталье
08 января 2021 19:09

Соболенко вышла в третий круг турнира в Абу-Даби, а Герасимов неожиданно завершил выступление в Анталье

Экипаж Алексея Вишневского занял второе место на пятом этапе «Дакара»
07 января 2021 19:01

Экипаж Алексея Вишневского занял второе место на пятом этапе «Дакара»