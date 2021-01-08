КХЛ. Минское «Динамо» в гостях обыграло «Динамо-Рига»

Расшатывать худшую команду КХЛ «зубры» начали сразу же, положив первую в матче шайбу уже на 37-й секунде – отметился Фальковский. До конца стартовой трети минчане забросили еще дважды: свои фамилии на табло записали Соловьев и Принс. Между этими взятиями ворот «зубры» пропустили в меньшинстве, но эта оплошность на минчан не повлияла. Во втором периоде «бело-синие» добавили еще две шайбы – сперва отличился новичок клуба Варфоломеев, а затем Принс оформил дубль. Третий период превратился в формальность: обе команды поразили чужие ворота по разу и на этом разошлись. Последний гол за гостей на счету Еременко, в итоге 6:2 в пользу «Динамо-Минск».