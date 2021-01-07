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Экипаж Алексея Вишневского занял второе место на пятом этапе «Дакара»

07 января 2021 19:01
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Новости Беларуси. Очередной белорусский подиум на «Дакаре». Экипаж Алексея Вишневского занял второе место на пятом этапе престижного ралли-марафона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипаж Алексея Вишневского занял второе место на пятом этапе «Дакара»-1

Протяженность спецучастка № 5 составила 456 километров. Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Вишневского преодолел дистанцию за 5 часов 29 минут и 20 секунд. Это на 2,5 минуты медленнее, чем у победителя этапа Андрея Каргинова из российской команды «КАМАЗ-мастер».

В общем зачете среди грузовиков Алексей Вишневский поднялся на седьмое место, уступая лидеру Дмитрию Сотникову из «КАМАЗа» чуть менее полутора часов.

Экипаж Алексея Вишневского занял второе место на пятом этапе «Дакара»-4

8 января гонщиков ждут еще 485 километров по пустыне в северо-восточной части Аравийского полуострова.

# Автомобильные гонки # Алексей Вишневский # Андрей Каргинов # Дмитрий Сотников # Фотофакт

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