Экипаж Алексея Вишневского занял второе место на пятом этапе «Дакара»

Новости Беларуси. Очередной белорусский подиум на «Дакаре». Экипаж Алексея Вишневского занял второе место на пятом этапе престижного ралли-марафона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протяженность спецучастка № 5 составила 456 километров. Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Вишневского преодолел дистанцию за 5 часов 29 минут и 20 секунд. Это на 2,5 минуты медленнее, чем у победителя этапа Андрея Каргинова из российской команды «КАМАЗ-мастер».

В общем зачете среди грузовиков Алексей Вишневский поднялся на седьмое место, уступая лидеру Дмитрию Сотникову из «КАМАЗа» чуть менее полутора часов.