5-й этап «Дакар»: Вишневский пятый, Вязович снимается с ралли из-за поломок

Новости Беларуси. В Саудовской Аравии продолжается ралли-марафон «Дакар». Предыдущие этапы приучили нас к белорусским экипажам на пьедестале, но 8 января серия из четырех подиумов подряд прервалась, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протяженность шестого спецучастка составила 348 километров. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского занял пятое место, преодолев дистанцию за 4 часа 14 минут и 40 секунд. Это почти на 6 минут медленнее, чем у победителя этапа Айрата Мардеева из команды «КАМАЗ-мастер». В общем зачете среди грузовиков Вишневский поднялся на шестую позицию.