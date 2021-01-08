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5-й этап «Дакар»: Вишневский пятый, Вязович снимается с ралли из-за поломок

08 января 2021 19:09
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Новости Беларуси. В Саудовской Аравии продолжается ралли-марафон «Дакар». Предыдущие этапы приучили нас к белорусским экипажам на пьедестале, но 8 января серия из четырех подиумов подряд прервалась, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

5-й этап «Дакар»: Вишневский пятый, Вязович снимается с ралли из-за поломок-1

Протяженность шестого спецучастка составила 348 километров. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского занял пятое место, преодолев дистанцию за 4 часа 14 минут и 40 секунд. Это почти на 6 минут медленнее, чем у победителя этапа Айрата Мардеева из команды «КАМАЗ-мастер». В общем зачете среди грузовиков Вишневский поднялся на шестую позицию.

5-й этап «Дакар»: Вишневский пятый, Вязович снимается с ралли из-за поломок-4

Также сегодня стало известно, что из-за поломок с «Дакара» снимается экипаж Сергея Вязовича. Таким образом на оставшихся этапах ралли команду «МАЗ-СПОРТавто» будет представлять только грузовик Алексея Вишневского.

# Автомобильные гонки # Алексей Вишневский # Айрат Мардеев # Сергей Вязович # Фотофакт

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