Соболенко вышла в третий круг турнира в Абу-Даби, а Герасимов неожиданно завершил выступление в Анталье

Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает поход по сетке первого в 2021 году турнира WTA в Абу-Даби. 8 января белоруска преодолела барьер второго круга, сообщили в программе «СТВ-спорт».

На стадии 1/16 финала Соболенко встречалась с представительницей Австралии Айлой Томлянович. Как и в матче стартового раунда, в первом сете теннисистки доиграли до тай-брейка, на котором удача была на стороне белоруски. Во второй партии спортсменки без устали отдавали друг другу свои подачи, но австралийка делала это чаще. В итоге – 7:6, 6:4. В третьем круге Соболенко сыграет с туниской Унс Джабир.