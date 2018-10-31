«Юность» проиграла «Шахтёру» в хоккейной экстралиге

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею сыграны очередные поединки. Центральный матч тура прошел в Минске, на льду «Чижовка-Арены» «Юность» встречалась с «Шахтером», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Начало поединка выдалось многообещающим для хозяев площадки.

На третьей минуте счет открыл форвард красно-синих Эдуард Гринь. Но «горняки» во втором периоде забросили дважды и «Юность» лишь в концовке встречи ушла от поражения. В овертайме голов не случилось. А в серии послематчевых бросков удачливее были игроки «Шахтера».