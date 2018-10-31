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Тандем Морозовой и Аоямы успешно стартовал на турнире «Элит Трофи» в Чжухае

31 октября 2018 12:38
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Новости Беларуси. Лидия Морозова и Шуко Аояма стартовали в парном разряде теннисного турнира «Элит Трофи» в Чжухае, состязания считаются малым итоговым турниром года WТА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тандем Морозовой и Аоямы успешно стартовал на турнире «Элит Трофи» в Чжухае-1

Белорусско-японский тандем в первом матче встретился с румынско-польской парой Бузарнеску-Росольска и уверенно выиграл 6:3, 6:2. Напомним, в одиночном разряде в Чжухае также выступает наша Арина Соболенко.

# Теннис # Фотофакт

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