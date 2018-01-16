КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» в домашнем матче проиграли хабаровскому «Амуру»

В гости к «зубрам» приехал середняк Восточной конференции, хабаровский «Амур». Отставание минчан от зоны плей-офф составляет уже 11 очков, а игр до конца «регулярки» все меньше. «Амур» как раз относится к удобным для «Динамо» соперникам: последний раз команда с Дальнего Востока побеждала в Минске в 2010 году.

В первом периоде гости забросили дважды. На шестой минуте большинство реализовал Зогорна, а незадолго до перерыва эффектно обыграл Денисова и отправил шайбу в ворота Олег Ли. Второй отрезок в игровом плане остался за «зубрами», но забросить они так и не сумели. Не поменялись цифры на табло и в третьем периоде.