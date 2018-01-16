Australian Open. Арина Соболенко завершила выступление, проиграв 17-й ракетке мира

Новости Беларуси. На корте Мельбурна в матче первого круга Australian Open у Арины Соболенко оппонентка была серьезнее, чем у ее подруги по сборной Беларуси (подробнее здесь), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На центральном корте наша теннисистка выясняла отношения с австралийкой Эшли Барти, которую, само собой, горячо поддерживали трибуны.

В мировом рейтинге Барти сейчас 17, в то время как Соболенко почти на 50 позиций ниже.

Однако в игре этого разрыва не ощущалось – соперницы были практически равны. Дебютный сэт остался за Соболенко, она оформила победу на тай-брэйке. Увы, две следующие партии сложились для белоруски не столь радужно: поражения 4:6, 4:6, и Арина зачехляет ракетку.