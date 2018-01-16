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«Весь сезон мучаемся, не можем забить больше 1-2 голов за игру»: нападающий ХК «Динамо»

16 января 2018 20:47
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Новости Беларуси. Команда Горди Дуайера 16 января потерпела сухое поражение в матче с удобным, казалось бы, хабаровским «Амуром», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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В новом году у динамовцев только три заброшенные шайбы в четырех матчах.

«Весь сезон мучаемся, не можем забить больше 1-2 голов за игру»: нападающий ХК «Динамо»-1

Андрей Степанов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Провалили игру и проиграли. Хочется извиниться в первую очередь перед болельщиками, которые пришли сегодня на арену. Конечно, так играть нельзя, это действительно бардак.

Весь сезон мучаемся, не можем забить больше 1-2 голов за игру. Поэтому я не знаю, что нужно делать, но так играть нельзя. Кого можно обыграть, если ты не забиваешь голы? Суть хоккея. Мне кажется, известна даже… Везде наверное. Все знают, в чем заключается смысл – забить голы. Забить мы не можем, отсюда и такой результат.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Андрей Степанов

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