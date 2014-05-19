Казахстан-Финляндия. Исход матча существенно повлияет на шансы Беларуси попасть в полуфинал

Новости Беларуси. Несколько часов остается до матча Беларусь-Латвия. Он станет едва ли не самым решающим в борьбе за выход в плей-офф. Если сегодня мы одержим победу, в основное время, то место в четвертьфинале нам гарантировано. Впрочем, при определенном раскладе, выход в плей-офф так же возможен. Но для этого, как минимум, нужно будет отбирать очки у лидирующих россиян. Матчем с подопечными Олега Знарока наша национальная сборная завтра завершит групповой этап. Ну а через несколько минут начнутся очередные матчи мирового первенства. Корреспонденты СТВ следят за последними событиями из нашей студии «Арена».

Уже менее 15 минут остается до начала матча Казахстан-Финляндия. И сравнить предстоящий поединок можно с встречей плацкартного вагона и бронепоезда. Ведь азиатская ледовая дружина и до приезда на чемпионат мира в Минск не могла похвастать успехами на топ-турнирах. И на нынешнем хоккейном первенстве сборная Казахстана занимает, в принципе, ожидаемое, последнее место в группе B. И игрокам сегодня остается бороться лишь за честь ледового мундира, чтобы поставить красивую точку в выступлении на гранд-соревнованиях. Зато финны наверняка изрежут лед возле ворот противника. Думаю, скажется не только признанное мастерство одной из сильнейших дружин планеты, но и настроение после вчерашней игры с командой США. Напомним, что американцы обыграли сборную Финляндии, так что игрокам Суоми есть, чем зарядить боевой дух! Болельщики ждут яркую игру и не торопятся делать однозначные выводы, исходя из расклада турнирной таблицы.

Итак, для сборной Финляндии 19 мая - последний матч группового раунда. И то, с каким счетом завершится эта игра, очень важно и для болельщиков нашей сборной. Ведь пока в группе B дружины Беларуси и Финляндии разделяет всего одно очко. Конечно, идеальный для нас вариант — проигрыш команды Суоми казахам. Но это прогноз из категории фантастических.

Теперь к более-менее реальным перспективам: если финны побеждают в овер-тайме или по буллитам и не получают заветные три очка за победу, наша сборная будет отставать лишь на единичку. Но и такой расклад не очень-то вероятен и рассчитывать белорусам, очевидно, нужно на чистую победу игроков Суоми над казахами и наше отставание на два очка.

Впрочем, шанс исправить ситуацию у игроков нашей ледовой дружины сегодня же и появится. Вечером в «Минск-Арене» ждем игру Беларусь-Латвия. И болельщики уже тренируют голос, чтобы как можно громче поддержать нашу сборную. Давайте послушаем!

Добавим, что синхронно с матчем Казахстан-Финляндия в «Чижовка-Арене» начнется поединок Дания-Франция.

На нынешнем чемпионате мира французы уже априори ассоциируются с сенсационными победами. Но в этом случае соперник им достанется не самый сильный.