Чемпионат мира по хоккею в Минске. Латвия – Беларусь: битва за плей-офф

Новости Беларуси. Групповой этап чемпионата мира по хоккею в Минске подходит к своему завершению. Командам предстоит провести по 1-2 матча. Борьба за путевки в четвертьфинал накалилась до предела. Вот и в поединке Беларуси и Латвии ожидается нешуточное сражение.

19 мая в 20.45 на лед «Минск-Арены» выйдут дружины Глена Хэнлона и Теда Нолана. Та команда, которая одержит победу в основное время, гарантирует себе место в плей-офф, набрав 12 очков.

И не зря сказал защитник латвийской дружины, что в понедельник вечером ожидается матч не на жизнь, а на смерть.

К очному противостоянию дружины Беларуси и Латвии подходят с абсолютно идентичными показателями: 3 победы, два поражения, 9 очков.

Таким образом, встреча равных команд, делящих пока третье место в группе В, обещает стать самой важной, захватывающей и непредсказуемой на турнире. По крайней мере для белорусских болельщиков.

Чтобы оценить шансы на победу сборной Беларуси, стоит вспомнить историю ее противостояний с командой Латвии.

Беларусь и Латвия выходили на лед друг против друга в 7 официальных поединках. В активе наших соотечественников лишь две победы. Причем последняя была одержана аж в 1998 году в отборочном раунде Олимпиады-1998.

Но не стоит думать, что все остальные поединки остались за латышами. В 2001 году была зафиксирована ничья (тогда еще допускался такой исход встречи).

Один из матчей с Латвией, пожалуй, можно назвать и самым драматичным в истории нашей команды. В рамках квалификации на Олимпийские игры-2006 сборная Беларуси, ведя в Риге по ходу встречи 4:2 (что давало ей пропуск на ОИ), сумела за последние пять минут пропустить три шайбы и оказаться за бортом турнира.

Последний раз команды скрещивали клюшки 7 мая 2011 года в утешительном раунде чемпионата мира. Сильнее тогда оказались наши соперники – 3:6.

Как видим, в истории хоккейного противостояния Беларуси и Латвии хватало как трагедий, так и счастливых финалов. Будем надеяться, что, несмотря на двухматчевую дисквалификацию защитника Николая Стасенко, 19 мая при помощи родных болельщиков и их оглушительной поддержки подопечные Глена Хэнлона впишут в актив третью победу над латышской командой и подарят Беларуси как минимум четвертьфинал домашнего чемпионата мира.