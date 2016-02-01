Новости Беларуси. Катар заинтересован в сотрудничестве с Беларусью по развитию зимних видов спорта. Об этом заявил генеральный секретарь Олимпийского комитета Катара на встрече с председателем Президентского спортивного клуба.

В последнее время спортивные контакты между странами оживились и ближневосточному государству интересен опыт Беларуси. Делегация нашей страны приняла участие в церемонии открытия чемпионата стран Персидского залива по хоккею с шайбой. После стороны обговорили шаги по взаимовыгодному сотрудничеству в области спортивно-методической работы и развития инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Представителей Персидского залива интересует в первую очередь обучение тренерско-преподавательского состава, проведение учебно-тренировочных сборов, подготовка спортсменов и, конечно же, организация спортивных мероприятий. Первый шаг в развитии наших отношений заключается в том, что мы благодаря Федерации хоккея Республики Беларусь направили бригаду из шести судей для обеспечения проведения первого в стране Кубка стран залива по хоккею. По итогам первых четырех дней проведения соревнований наши судьи заслужили, как нам подсказали организаторы, наилучшую оценку.

Катар в последние годы выходит на видные роли в мировой спортивной жизни. В 2015 году на берегах Персидского залива прошел гандбольный чемпионат мира, в 2019-м состоится мировой легкоатлетический форум. А в 2022 году Катар примет чемпионат мира по футболу.