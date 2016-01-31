Сербский теннисист Новак Джокович стал шестикратным победителем «Australian Open»

Новости Австралии. Новак Джокович – шестикратный триумфатор «Australian Open». Несколько часов назад легендарный сербский теннисист переиграл в финале этого турнира Энди Маррея.

Дебютная партия сложилась для первой ракетки мира на удивление легко – 6:1. Но в следующих сетах Марей проснулся и стал оказывать Джоковичу яростное сопротивление. И все же удача сербу не изменила. Он оформил викторию (7:5, 7:6) и завоевал свой 11 титул на турнирах «Большого шлема».

Новак Джокович, шестикратный победитель «Australian Open»:

Мне очень приятно повторить рекорд великолепного Роя Эмерсона, который тоже завоевал шесть титулов на «Australian Open». К сожалению, он не присутствовал сегодня на матче, но, думаю, он меня услышит. Стать в один ряд с одним из величайших теннисистов в истории очень почетно.