Расследование по уголовному делу бывших топ-менеджеров ХК «Динамо-Минск» завершено

Новости Беларуси. Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров хоккейного клуба «Динамо-Минск». На двоих Максим Субботкин и Владимир Бережков, путем неправомерных действий, нанесли материальный ущерб на сумму более 3 миллиардов рублей.

Напомним, что задержаны экс-руководители клуба были летом 2015 года. В ходе следствия полученный незаконным путем капитал обвиняемые практически полностью возместили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Материалы уголовного дела направлены прокурору. Также следует отметить, что в ходе предварительного следствия обоими обвиняемыми было заявлено ходатайство об освобождении их от уголовной ответственности в соответствии со ст. 88 прим. Уголовного кодекса Республики Беларусь, то есть в связи с возмещением вреда причиненного преступлением.