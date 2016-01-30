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Американка Серена Уильямс в финале «Australian Open» уступила немке Ангелике Кербер

30 января 2016 17:40
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Триумфатором женского открытого чемпионата Австралии неожиданно стала совсем не Серена Уильямс. В финале американка сражалась с Ангеликой Кербер, теннисисткой из Германии, которая ранее выбила из борьбы нашу Викторию Азаренко.

Немке было суждено победить и в решающем поединке турнира. Противостояние в этом финале получилось ярким. И, приложив огромное количество усилий, Кербер выиграла в первом сете 6:4. Однако Серена Уильямс оставила за собой вторую партию — 6:3. Имя чемпионки «Australian Open» определил третий сет — в нем вновь первенствовала Ангелика Кербер — 6:4. Она и стала обладательницей заветного трофея.

«Со стороны выгляжу как сумасшедшая»: теннисистка №1 Серена Уильямс о себе и не только в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

# Теннис

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