Американка Серена Уильямс в финале «Australian Open» уступила немке Ангелике Кербер

Триумфатором женского открытого чемпионата Австралии неожиданно стала совсем не Серена Уильямс. В финале американка сражалась с Ангеликой Кербер, теннисисткой из Германии, которая ранее выбила из борьбы нашу Викторию Азаренко.

Немке было суждено победить и в решающем поединке турнира. Противостояние в этом финале получилось ярким. И, приложив огромное количество усилий, Кербер выиграла в первом сете 6:4. Однако Серена Уильямс оставила за собой вторую партию — 6:3. Имя чемпионки «Australian Open» определил третий сет — в нем вновь первенствовала Ангелика Кербер — 6:4. Она и стала обладательницей заветного трофея.