Все матчи сборной Беларуси по футболу в Лиге наций смотрите на СТВ

Большой футбол возвращается на СТВ. Наш телеканал покажет все матчи национальной сборной Беларуси на групповом этапе Лиги наций УЕФА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой футбол возвращается на СТВ. Наш телеканал покажет все матчи национальной сборной Беларуси на групповом этапе Лиги наций УЕФА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первую прямую трансляцию смотрите 5 сентября в 21:15. Соперник – команда Болгарии. По традиции перед поединком мы предложим зрителю мнения экспертов. Обсуждение, анализ, статистика. Уверены, скучно не будет. После финального свистка вновь будет работать выездная студия, которая подведет итоги противостояния.
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