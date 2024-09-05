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Все матчи сборной Беларуси по футболу в Лиге наций смотрите на СТВ

05 сентября 2024 12:24
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Большой футбол возвращается на СТВ. Наш телеканал покажет все матчи национальной сборной Беларуси на групповом этапе Лиги наций УЕФА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все матчи сборной Беларуси по футболу в Лиге наций смотрите на СТВ-1

Первую прямую трансляцию смотрите 5 сентября в 21:15. Соперник – команда Болгарии. По традиции перед поединком мы предложим зрителю мнения экспертов. Обсуждение, анализ, статистика. Уверены, скучно не будет. После финального свистка вновь будет работать выездная студия, которая подведет итоги противостояния.

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# Футбол

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