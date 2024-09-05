Cборная Беларуси стартует в розыгрыше Лиги наций

Евгений Яблонский, полузащитник сборной Беларуси по футболу:

Команды сильно поменялись и у нас, и у них. Думаю, эта команда очень хорошо организована, физически очень крепкая команда. Есть хорошие лидеры. Мы все матчи анализировали, которые они провели. Тяжело сказать, готовимся, у нас есть свой план, как и у соперника. Так что игра все покажет.