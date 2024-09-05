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Cборная Беларуси стартует в розыгрыше Лиги наций

05 сентября 2024 12:28
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5 сентября футбольная сборная Беларуси стартует в розыгрыше Лиги наций. В первом туре в номинально домашнем поединке в Венгрии наши футболисты сыграют с командой Болгарии. Матч рассудит румынская бригада арбитров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Cборная Беларуси стартует в розыгрыше Лиги наций-1

Евгений Яблонский, полузащитник сборной Беларуси по футболу:
Команды сильно поменялись и у нас, и у них. Думаю, эта команда очень хорошо организована, физически очень крепкая команда. Есть хорошие лидеры. Мы все матчи анализировали, которые они провели. Тяжело сказать, готовимся, у нас есть свой план, как и у соперника. Так что игра все покажет.

Cборная Беларуси стартует в розыгрыше Лиги наций-3

Этот поединок начнется в 21:45 по минскому времени. В группе С, помимо сборной Беларуси, команды Люксембурга, Северной Ирландии и Болгарии. Только победители квартетов напрямую выйдут в группу B.

# Футбол

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