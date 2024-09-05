Cборная Беларуси стартует в розыгрыше Лиги наций

5 сентября футбольная сборная Беларуси стартует в розыгрыше Лиги наций. В первом туре в номинально домашнем поединке в Венгрии наши футболисты сыграют с командой Болгарии. Матч рассудит румынская бригада арбитров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
5 сентября футбольная сборная Беларуси стартует в розыгрыше Лиги наций. В первом туре в номинально домашнем поединке в Венгрии наши футболисты сыграют с командой Болгарии. Матч рассудит румынская бригада арбитров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Евгений Яблонский, полузащитник сборной Беларуси по футболу:
Команды сильно поменялись и у нас, и у них. Думаю, эта команда очень хорошо организована, физически очень крепкая команда. Есть хорошие лидеры. Мы все матчи анализировали, которые они провели. Тяжело сказать, готовимся, у нас есть свой план, как и у соперника. Так что игра все покажет.
Этот поединок начнется в 21:45 по минскому времени. В группе С, помимо сборной Беларуси, команды Люксембурга, Северной Ирландии и Болгарии. Только победители квартетов напрямую выйдут в группу B.