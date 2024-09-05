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На Паралимпиаде прошли соревнования в метании булавы

05 сентября 2024 12:28
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На Паралимпиаде в Париже накануне состоялись соревнования в метании булавы. В состязаниях принимали участие 10 сильнейших спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На Паралимпиаде прошли соревнования в метании булавы -1

Белорус Владислав Гриб занял шестое место. В заключительной попытке он показал лучший результат – 31 метр 69 сантиметров. Победителем стал индиец Дхарамбир Наин. Он метнул снаряд на 34 метра 92 сантиметра.

На Паралимпиаде прошли соревнования в метании булавы -3

В утренней программе сегодняшнего дня состоялись три предварительных заплыва с участием белорусов. На дистанции 200 метров комплексным плаванием Егор Щелканов лидировал на стартовом отрезке, затем значительно снизил скорость, в итоге финишировал восьмым и не пробился в финал. В квалификации на стометровке брассом Евгений Коваленок показал пятый результат и также не попал в решающий заплыв. А вот у женщин на этой же дистанции Анастасия Зудилова была третьей, в сводной таблице расположилась на седьмой позиции и добыла пропуск в финал, который пройдет в рамках вечерней программы.

# Олимпиада 2024

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