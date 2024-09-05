На Паралимпиаде прошли соревнования в метании булавы

В утренней программе сегодняшнего дня состоялись три предварительных заплыва с участием белорусов. На дистанции 200 метров комплексным плаванием Егор Щелканов лидировал на стартовом отрезке, затем значительно снизил скорость, в итоге финишировал восьмым и не пробился в финал. В квалификации на стометровке брассом Евгений Коваленок показал пятый результат и также не попал в решающий заплыв. А вот у женщин на этой же дистанции Анастасия Зудилова была третьей, в сводной таблице расположилась на седьмой позиции и добыла пропуск в финал, который пройдет в рамках вечерней программы.