Капустина Ольга

Вид спорта: фристайл (лыжная акробатика).
Родилась 9.07.1991 г. в Витебске.
Спортивная карьера
Участие в зимних Олимпийских играх:
Прежде не участвовала. Дебютант Олимпиады в Сочи. Попала на Игры благодаря тому, что в конце января 2014 г. Международная федерация лыжного спорта выделила Беларуси 2 дополнительные женские лицензии.
Участие в чемпионатах мира, этапах Кубка мира и Европы:
Согласно информации, опубликованной на сайте ФИС (Международной федерации лыжного спорта), в чемпионатах мира не участвовала.
Принимала участие в пяти этапах Кубка мира. Лучший результат:
2014 год. Этап Кубка мира. Лейк Плэсид (США) – 15-е место. Дважды становилась четвертой на этапах Кубка Европы.
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