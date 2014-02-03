Капустина Ольга

Вид спорта: фристайл (лыжная акробатика).

Родилась 9.07.1991 г. в Витебске.

Спортивная карьера

Участие в зимних Олимпийских играх:

Прежде не участвовала. Дебютант Олимпиады в Сочи. Попала на Игры благодаря тому, что в конце января 2014 г. Международная федерация лыжного спорта выделила Беларуси 2 дополнительные женские лицензии.

Участие в чемпионатах мира, этапах Кубка мира и Европы:

Согласно информации, опубликованной на сайте ФИС (Международной федерации лыжного спорта), в чемпионатах мира не участвовала.

Принимала участие в пяти этапах Кубка мира. Лучший результат:

2014 год. Этап Кубка мира. Лейк Плэсид (США) – 15-е место. Дважды становилась четвертой на этапах Кубка Европы.

От кого ждут медалей на Олимпиаде-2014 в Сочи белорусские спортивные журналисты? Смотрите видео